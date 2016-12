Giubileo, Gabrielli: "Ok sicurezza"

Soddisfazione per le misure di sicurezza, meno per l'affluenza. E' il bilancio del prefetto di Roma, Franco Gabrielli, a dieci giorni dall'apertura del Giubileo. "Sono contento delle misure che sono state messe in atto e soddisfatto per la tensione con la quale gli operatori delle forze dell'ordine stanno lavorando - ha detto l'ex capo della Protezione civile -. Un po' meno per il numero delle persone intervenute alle iniziative".