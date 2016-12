Giubileo, c'è anche la "linea U": nove fermate scelte dai cittadini

@Uber_Italia Questa è la mia proposta per la #LineaU I have a Dream! pic.twitter.com/56ONa9GF8v

#LineaU ... Non vorresti una linea in più per muoverti a Roma? Io sì! pic.twitter.com/DAK63EZHcW

Il servizio, attivo dalle 8 alle 20 tutti i giorni, al costo di 5 euro a corsa metterà in contatto questi nove punti della città: Piazza Euclide, Piazza Fiume, Piazza dei Cinquecento, San Giovanni, Piramide, Stazione Trastevere, Sant'Andrea della Valle, Castel Sant'Angelo e Piazza Mazzini.



Il servizio di trasporto collettivo on demand collegha il centro con le periferie e viceversa. A decidere le fermate sono stati gli stessi cittadini, che sono stati invitati a indicare le proprie preferenze sul sito www.linea-u.it. I clienti possono prenotarsi e pagare tramite l'app con un'unica tariffa, farsi trovare nel luogo stabilito e percorrere una o più fermate della nuova linea.



"Linea U è il primo esperimento temporaneo di mobilità partecipata che però racconta le potenzialità della nostra piattaforma - ha spiegato Carlo Tursi, general manager di Uber - Siamo partiti lanciando una call to action alla città senza rivelarci, senza dire che dietro c'eravamo noi per dimostrare che un bisogno di mobilità esiste a prescindere dalla nostra app".



Il servizio di noleggio con conducente è garantito almeno 12 ore al giorno con auto e pulmini a nove posti. E in una settimana hanno votato 35mila persone segnalando oltre 5mila ipotetiche linee che migliorerebbero gli spostamenti giornalieri.