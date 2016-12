Giubileo, arriva il pass sanitario per assistere i pellegrini extra Ue

Durante il Giubileo è disponibile il " First aid pass ". Il ticket, al costo di 50 euro, permette ai pellegrini extra Ue e dei Paesi che non hanno accordi con l'Italia di usufruire delle prestazioni d'urgenza del Servizio sanitario nazionale . Il pass garantisce, inoltre, l'iscrizione temporanea ai servizi d'emergenza in tutte le strutture pubbliche o accreditate.

First Aid Pass Iubilaeum Misericordia ha una durata di novanta giorni e una nota del ministero della Salute spiega che per richiederlo basta compilare un modulo online e versare la quota di pagamento.



Per poter accedere alle prestazioni basta esibire la card dotata di un codice identificativo unico e il passaporto direttamente al Pronto Soccorso. E i possessori del First Aid Pass potranno anche chiamare il 118 o il 112.