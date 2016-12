Giro di passaporti falsi, 11 arresti. Ci sono anche tre funzionari del Mef e della Zecca

La polizia ha arrestato diverse persone accusate di far parte di un'organizzazione che avrebbe immesso sul mercato clandestino passaporti italiani in origine destinati alla distruzione. Tra i destinatari del provvedimento figurano anche tre funzionari del'Istituto Poligrafico dello Stato e del ministero dell'Economia e delle Finanze : i tre sono accusati di aver sottratto documenti dai magazzini della Zecca dello Stato.

Dall'inchiesta è emerso che i documenti, rubati dalla Zecca e destinati al macero, finivano in realtà sul mercato clandestino e spediti in Siria, Iraq e Afghanistan. A gestire l'organizzazione erano sopratutto algerini e marocchini con basi a Roma e Napoli e contatti a Parigi, Molembeek, in Belgio, ed Istanbul.