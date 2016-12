Giornalisti, esame senza... reggiseni: facevano suonare i metal detector

Esame di idoneità professionale senza reggiseno per alcune aspiranti giornaliste professioniste che hanno preso parte, martedì 2 febbraio , alla prova scritta presso l'hotel Ergife di Roma . Alcune ragazze sono state infatti costrette a rifugiarsi dietro a un separé e togliersi l'indumento. Motivo? I reggiseni di una precisa marca facevano suonare i metal detector. Il presidente dell'Ordine, Enzo Iacopino: "Vi avevo avvisate, quella marca non va bene ".

Superato l'ostacolo reggiseni, la 122esima sessione della prima prova dell'esame per entrare a far parte della categoria è poi iniziata senza altri intoppi. E solo al termine, dopo aver scritto di elezioni amministrative o unioni civili, di Tunisia o Casa Bianca, di banche o immigrazione clandestina, e dopo aver risposto ai quesiti su pubblicità, referendum e limiti del diritto di cronaca, le candidate hanno potuto riprendersi ciò che le era stato tolto.



Non è la prima volta che accade. Tanto che tutte le aspiranti giornaliste erano state avvertite via mail del possibile problema. Ma, a quanto pare, l'avvertimento non è stato sufficiente.