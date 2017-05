Giornalismo in lutto: è morto Oliviero Beha

Ha iniziato la carriera giornalistica, occupandosi di sport, a Paese Sera, per poi passare a Repubblica che lasciò a inizio anni Ottanta. Ha lavorato in Rai e continuato a scrivere su fino all'ultimo.



E' stato inoltre autore di testi teatrali, di numerosi saggi e raccolte di poesie, che hanno vinto diversi premi. Tra i libri pubblicati: "Sono stato io" (Tropea Editore, 2004), "Crescete & Prostituitevi" (Bur, 2005), "Indagine sul calcio" (Bur, 2006, con Andrea Di Caro), "Italiopoli" (Chiarelettere, 2007, prefazione di Beppe Grillo), "Dopo di lui il Diluvio" (Chiarelettere, 2010), 'Il calcio alla sbarra" (Bur, 2011, insieme ad Andrea di Caro), "Il culo e lo stivale" (Chiarelettere, 2012), "Un cuore in fuga" (Piemme, 2014). Lascia la moglie Rosalia e tre figli, Saveria, Germana e Manfredi.