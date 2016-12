Gioielliere ucciso a Roma, killer incastrato da telefonata a un amico

I carabinieri hanno controllato con personale in borghese tutti i treni in partenza per la Capitale e lo hanno individuato su un convoglio insieme al conoscente, rilasciato, però, in nottata perché considerato al momento estraneo alla vicenda. Gli investigatori stanno cercando ora di capire se il pregiudicato, originario di Napoli, sia stato responsabile di altre rapine nel quartiere Prati a Roma. Frequentava spesso la zona perché la compagna lavora in un esercizio commerciale del quartiere.



Nella borsa trovato il cellulare della vittima - All'interno del borsone con cui viaggiava il 32enne è stato trovato anche il cellulare della vittima, oltre a decine di anelli, bracciali e altri preziosi di cui alcuni con le etichette della gioielleria della vittima. Il valore è ancora da quantificare, ma dovrebbe superare i 200mila euro. "Era un impegno morale che avevamo preso con i familiari della vittima e con i romani", ha detto il generale Angelo Agovino, Comandante Regionale dei carabinieri del Lazio.