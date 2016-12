Gioielliere ucciso a Roma, in un video gli istanti della rapina

È nelle mani degli inquirenti il video che documenta la rapina avvenuta otto giorni fa a Roma nella quale ha perso la vita l'orefice Giancarlo Nocchia. Nei fotogrammi registrati dalla telecamera di sorveglianza del negozio si vede il killer, Ludovico Caiazza, poi sucidatosi in carcere, mentre prepara il colpo.

Il pregiudicato si confonde tra i turisti, guarda le vetrine, si accerta che nel negozio non ci sia nessun cliente, quindi si infila una parrucca scura per nascondere la testa rasata e un grosso paio di occhiali da sole per celare il viso.