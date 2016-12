Gioielliere ucciso a Roma, è caccia al rapinatore: ha lasciato delle tracce

E' caccia al rapinatore che mercoledì pomeriggio nel quartiere Prati di Roma ha ucciso un gioielliere di 70 anni , Giancarlo Nocchia , nel suo negozio. Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di sorveglianza della gioielleria e di altri esercizi commerciali della zona mentre accertamenti vengono svolti anche su un portagioielli con all'interno preziosi che il malvivente ha perso in strada durante la fuga.

Il malvivente è entrato nel negozio intorno alle 16 con parrucca e occhiali probabilmente fingendosi un cliente, secondo quanto ricostruito dai militari. La vittima ha reagito e durante una colluttazione sarebbe stata colpita più volte alla testa con un corpo contundente, non ancora ritrovato.



La salma di Nocchia è stata trasferita al policlinico Gemelli per l'autopsia che chiarirà con esattezza le cause del decesso. A trovare il 70enne morto dietro al bancone è stato un amico titolare di un bar poco distante, entrato nel negozio assieme ad altri due conoscenti perché avevano notato che la porta era chiusa. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e della compagnia San Pietro.