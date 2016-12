Giallo a Fiumicino, spariti 35 algerini

12:36 - Trentacinque algerini arrivati all'aeroporto di Fiumicino, provenienti da Algeri o Istanbul, hanno fatto perdere le loro tracce dopo l'atterraggio. L'episodio, secondo "Il Messaggero", è avvenuto a settembre. I nordafricani sarebbero scesi dall'aereo e poi sarebbero scappati prima del controllo dei documenti: non sarebbero saliti sulle navette che portano in aerostazione e alcuni avrebbero indossato tute come quelle del personale aeroportuale di terra.

Altri ancora avrebbero scavalcato le recinzioni dell'aeroporto. Una storia che gli agenti della Polaria avrebbero raccontato in assemblea chiedendo, a quanto riportato nell'articolo, l'intervento del capo della polizia Alessandro Pansa. Secondo Andrea Margelletti, presidente del CeSi (Centro studi internazionali) le sparizioni di Fiumicino sarebbero legate al traffico umano dell'immigrazione clandestina o alla malavita organizzata.