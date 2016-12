L'Anac, Autorità nazionale anticorruzione ha aperto una istruttoria sull'Ama in relazione alla gestione rifiuti a Roma. Pochi giorni fa ilpresidente dell'authority, Raffaele Cantone, aveva fatto capire che si sarebbe occupato della vicenda. E anche il partito Fratelli d'Italia aveva presentato un esposto contro l'assessore Muraro (ex consulente Ama) per "chiedere un parere su eventuali incompatibilità".