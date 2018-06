Gentiloni: l'uccisione di Moro pesa sulla coscienza della Repubblica

"Quarant'anni fa le Brigate Rosse lasciavano in via Caetani il cadavere di Aldo Moro. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica". Così il premier Paolo Gentiloni ricorda il presidente della Dc nell'anniversario del ritrovamento del suo corpo. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tributato il suo omaggio deponendo una corona di fiori sotto la lapide dedicata allo statista nella via di Roma in cui fu ritrovato.