Furto quadri a Fiumicino, 2 denunce

La polizia ha denunciato due operatori aeroportuali in servizio allo scalo di Roma Fiumicino per la sottrazione di alcune opere d'arte. I passeggeri, secondo gli inquirenti, venivano convinti a depositare i quadri in appositi punti di raccolta perché "fuori misura". Poi le tele venivano fatte sparire e piazzate sul mercato nero. Tra le opere sottratte recentemente anche quadri di Guttuso e Attardi dal valore di oltre 50mila euro.