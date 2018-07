Furto di profumi, denunciate le gemelle di "Come un gatto in tangenziale"

Alessandra e Valentina Giudicessa, le gemelle Pamela e Sue Ellen del film "Come un gatto in tangenziale", sono state denunciate per furto aggravato. Le attrici rivelazione della pellicola con Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono infatti state segnalate dal proprietario di un negozio di Roma per aver rubato due flaconi di profumo, dal valore totale di 500 euro.