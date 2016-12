Furto di auto di lusso nei quartieri bene della Capitale, 14 arresti

08:44 - Furti di auto di grossa cilindrata nei quartieri bene di Roma per poi rivenderle nel mercato nero. I carabinieri hanno arrestato 14 persone accusate di far parte di una banda dedita a furti di auto e immissione nei circuiti di ricettazione e riciclaggio. Blitz nelle province di Roma, Latina, Napoli e Salerno. Le macchine venivano rubate con kit di accensione elettronica e nascoste in autofficine e autodemolizioni dove venivano "ripulite".

Auto individuate di giorno e rubate di notte - A quanto accertato dagli investigatori, c'era chi aveva il compito di perlustrare di giorno le strade di quartieri bene della Capitale per individuare le macchine parcheggiate da far rubare nel corso della notte. Decine le perquisizioni in autofficine e autodemolizioni ritenuti nella disponibilità degli indagati.



L'operazione che ha portato all'arresto di 14 persone si inserisce in un'azione congiunta di polizia giudiziaria, per il contrasto del traffico internazionale di autoveicoli di lusso e di alta gamma, organizzata e coordinata dal Servizio polizia stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che dal 7 ottobre 2014 ha interessato tutti i 28 Paesi membri dell'Unione Europea.