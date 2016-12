Funerali Sara, la madre: combatterò con tutte le forze per giustizia

"Giustizia ci dovrà essere. Combatterò con tutte le mie forze perché giustizia ci sia". Lo ha detto Tina Raccuia, la madre di Sara Di Pietrantonio uccisa dal suo ex in periferia a Roma. "Giustizia ci dovrà essere, mi batterò per questo fino allo stremo - ha ripetuto ancora durante i funerali - ma niente potrà consolarci mai. Combattete sempre per i vostri sogni, fate come ha fatto lei. Grazie Sara".