Funerali Casamonica, per il boss usata la stessa carrozza delle esequie di Totò

Mentre continua a infuriare la polemica per il funerale-show del boss Vittorio Casamonica, si scopre che la carrozza che ha portato la bara nella basilica di San Giovanni Bosco a Roma (chiesa negata invece a Welby) è la stessa usata per le esequie di Totò. Lo ha rivelato Ciro Cesarano, uno dei titolari dell'agenzia di onoranze funebri di Calvizzano, in provincia di Napoli, sottolineando che "affittiamo carrozze con i cavalli per i funerali quasi ogni giorno". "Abbiamo circa 300 richieste l'anno da tutta Italia", ha aggiunto.