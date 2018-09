Fulmine colpisce statua di Garibaldi a Roma: danni al basamento | Video

Il monumento di Garibaldi al Gianicolo è tra le "vittime" del violento temporale che si è abbattuto su Roma nella notte. I vigili del fuoco hanno accertato danni alla base della statua, probabilmente colpita da un fulmine. Una parte della piazza è stata transennata. Non risultano feriti.

Roma, #7set 9:30: #vigilidelfuoco al lavoro per eliminare il pericolo dopo il distacco di alcuni elementi in marmo che rivestono il basamento della statua di #Garibaldi sul #Gianicolo pic.twitter.com/oenM5tkSOZ

Sulla strada sono presenti alcuni pezzi del basamento del cavallo della statua: a rendersene conto per prime alcune pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, che, su segnalazione di un cittadino, si sono recate immediatamente sul posto, accertando il danno e avvisando i vigili del fuoco e la Sovrintendenza ai beni archeologici.



L'area interessata dal cedimento strutturale è stata delimitata dagli agenti del Gruppo Centro (ex Trevi) per motivi di sicurezza ed è stata interdetta al transito pedonale e veicolare.