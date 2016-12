Fukushima: "Mai curato il Pontefice" Qn: mai detto fosse lui il suo medico

"Sono state scritte tante falsità, non ho mai curato papa Francesco". Lo ha detto il neurochirurgo giapponese Takanori Fukushima smentendo la notizia pubblicata da Qn in merito allo stato di salute del Pontefice. "L'ho incontrato solo una volta e non credo si ricordi di me", ha aggiunto. Il medico ha quindi espresso stupore per "l'inattesa sovraesposizione mediatica".

Qn: "Abbiamo le prove scritte" - Nonostante la smentita di Fukushima ilQuotidiano nazionale continua ad asserire che il Pontefice sarebbe malato. "Garantisco che non abbiamo nessuna intenzione di spalleggiare guerre intestine in Vaticano. Il primo elemento sulla malattia del Papa lo abbiamo avuto prima dell'estate, ma non conoscevamo i dettagli. Abbiamo tenuto la notizia ferma proprio per verificarla", spiega il direttore Andrea Cangini. "Il fatto che sia stata pubblicata durante il Sinodo, cosa che autorizza i dietrologi a vederci tracce di un complotto, è puramente casuale". Cangini ribadisce di avere una "prova scritta", ma non la cartella clinica. Sulla smentita dei collaboratori del neurochirurgo, "fa tutto parte delle smentite che ci aspettavamo.



"Mai scritto che Fukushima è il medico curante del Papa" - "Il professor Fukushima ha impiegato tre giorni a smentire una notizia che non abbiamo mai dato. Il Quotidiano Nazionale ha riferito che è stato chiamato in Vaticano per un consulto, non per una visita, e questo non fa certo di lui il medico curante del Santo Padre", ribadisce poi Cangini.