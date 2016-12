4 dicembre 2014 Fuga monossido in b&b a Roma

11:18 - Un turista americano di 76 anni è morto mentre la moglie, canadese, di 70, è in gravi condizioni a causa del monossido sprigionatosi all'interno di un bed & breakfast in Passeggiata di Ripetta, nel pieno centro di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i soccorritori, ma al loro arrivo per il turista non c'era più nulla da fare.

Dopo i primi accertamenti, gli investigato avrebbero scoperto un malfunzionamento della caldaia. I coniugi sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di mercoledì e trasportati al policlinico Umberto I in codice rosso. Successivamente sono state verifiche all'interno della casa vacanza da cui è emerso che la loro stanza era satura di monossido di carbonio. Sulla vicenda indaga la polizia. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause della morte del 76enne.