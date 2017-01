Doveva essere un pomeriggio magico per i tanti bambini che, all'Auditorium Parco della Musica di Roma , hanno assistito al concerto di " Frozen" . Le immagini del celebre film Disney proiettate sul grande schermo venivano accompagnate dalla colonna sonora suonata dal vivo, ma il direttore dell'orchestra, Giacomo Loprieno, è riuscito a rovinare l'atmosfera incantata. Come raccontato sui social da diversi spettatori, dopo gli applausi finali, Loprieno ha preso il microfono per rivelare: "E comunque Babbo Natale non esiste".

Sulla pagina Facebook dello spettacolo sono piovuti molteplici commenti sulle parole del direttore d'orchestra, Giacomo Loprieno. "Mi chiedo cosa lo abbia spinto ad avere una uscita così infelice alla chiusura del concerto", scrive un utente. E ancora: "Raramente ho sentito una esibizione così magistrale di idiozia, i bambini sono stati il suo pubblico e di fatto hanno pagato regolare biglietto".



Il commento che riassume meglio la situazione è forse questo: "Spettacolo bellissimo, peccato per il direttore". Già perché Frozen in concerto è stato pensato appositamente per i più piccoli e la battuta finale del direttore d'orchestra ha rovinato la festa. Nonostante i commenti negativi siano stati prontamente rimossi dai chi gestisce i social dell'evento, mamme e papà non si arrendono e stanno preparando una class action contro il musicista.



Le scuse non bastano, il direttore viene sostituito - Sempre via Facebook sono poi arrivate le scuse dell'Auditorium Parco della Musica. "Siamo veramente dispiaciuti per quello che è accaduto a conclusione di questo concerto veramente meraviglioso. Siamo stati informati che il direttore d'orchestra si è scusato subito dopo il concerto con tutti i genitori presenti, sotto il palco e successivamente in biglietteria, per quella che è stata sicuramente un'uscita infelice". L'organizzazione, Dimensione Eventi, si è dissociata completamente da quanto accaduto e ha deciso di sostituire il direttore per le repliche del concerto.