Frosinone, suora prende a mattonate un prete all'interno di un monastero

Secondo quanto riportato da "Ciociaria oggi", come ogni sera il sacerdote, don Taddeo, si era recato nel convento delle benedettine per celebrare messa. Al termine della celebrazione eucaristica, il prete è stato raggiunto in sacrestia dalla suora che lo ha colpito alla testa con un mattone.



Le altre religiose si sono precipitate sul posto per cercare di fermare la consorella visibilmente agitata mentre il sacerdote, coperto di sangue, è riuscito a uscire per strada ed è stato soccorso da un passante. L'uomo ha allertato il 118 e pochi minuti più tardi sono arrivate sul posto un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Don Taddeo è stato trasportato e medicato all'ospedale di Frosinone e, al momento, non è stata sporta alcuna denuncia.