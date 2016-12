Frosinone, pullman finisce fuoristrada sulla A1: 15 feriti, tre sono gravi

Incidente sulla A1 dove un pullman è finito fuori strada forse per un colpo di sonno dell'autista, nel tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano (Frosinone) in direzione di Roma. A bordo del veicolo c'era una trentina di passeggeri. Quindi i passeggeri feriti, tre in maniera grave sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.