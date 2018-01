Frosinone, muore in ospedale neonato di 3 giorni: aperta inchiesta

Un neonato di soli tre giorni è morto all'ospedale di Frosinone ed è stata aperta un'inchiesta per accertare le cause. I genitori sono originari di Priverno (Latina) e la giovane madre aveva partorito giovedì 4 gennaio. Sul caso sono subito scattati gli accertamenti della polizia: gli agenti hanno acquisito i documenti al nosocomio Spaziani per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.