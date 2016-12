Frosinone, ladri in fuga tentano di investire carabinieri

Dopo aver tentato un furto in un'abitazione, sono fuggiti con una vettura di grossa cilindrata e, quando sono stati fermati dai carabinieri, hanno cercato di investirli tamponando la loro auto di servizio. E' accaduto a Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Uno dei due militari è rimasto ferito in modo lieve, mentre i malviventi hanno abbandonato la vettura, dileguandosi nelle campagne circostanti. Nella zona è caccia all'uomo.