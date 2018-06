Frosinone, donna accoltella il fidanzato durante una lite: arrestata

Una donna di 29 anni di Cassino (in provincia di Frosinone) è agli arresti domiciliari perché accusata di aver accoltellato il fidanzato. E'stata arrestata per tentato omicidio dai carabinieri: secondo le indagini avrebbe colpito, al culmine di un diverbio, il compagno con un coltello a serramanico. L'uomo, ferito alla schiena, è stato giudicato guaribile in dieci giorni.