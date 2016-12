16:45 - Un maxi-operazione internazionale di polizia contro le frodi nell'acquisto di biglietti aerei è stata condotta in 84 aeroporti di 45 Paesi in tutto il mondo, e ha portato complessivamente all'arresto di 117 persone e alla denuncia a piede libero di altre 281. In Italia la polizia postale ha denunciato 16 passeggeri perché trovati in possesso di biglietti acquistati in frode, ma anche di carte di credito clonate.