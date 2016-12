Frode a fisco per 50 mln:8 indagati

Otto persone sono state indagate dalla guardia di finanza di Roma nell'ambito di un'inchiesta su una frode al fisco per circa 50 milioni di euro. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, davano vita a cooperative di facchinaggio e srl "apri e chiudi" con sede in Gran Bretagna, omettendo il versamento delle imposte (45 mln) e dei contributi previdenziali (5 mln). Sequestrati conti correnti, quote societarie e beni immobili per 22 milioni di euro.