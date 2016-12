Frigoriferi in strada, Raggi: "Raccolta rifiuti ingombranti fermata prima del ballottaggio, strano..."

"La cooperativa 29 Giugno continua a effettuare per conto di Ama il servizio su carta, umido e ingombranti, e nonostante il cambio di gestione ai vertici questo servizio è rimasto inadeguato. Il 18 giugno, prima del ballottaggio, il servizio rifiuti si è improvvisamente interrotto e il motivo non lo sa nessuno", ha affermato la Raggi in commissione Antimafia.



"Ora - ha proseguito il primo cittadino capitolino - abbiamo attivato una nuova gara, ma ditemi se vi sembra normale che un servizio venga bloccato in questo modo". "Noi vogliamo togliere i privati dalla gestione dei rifiuti e vogliamo darla ad Ama. Rendere Ama proprietaria degli impianti è l'unico modo per fare una cesura con il passato in cui tutta la gestione dell'indifferenziato era affidata a un unico privato: Cerroni. Questa è discontinuità. E tutto questo lo stiamo facendo con l'assessore Muraro che ha lavorato in Ama e sa dove andare a puntare". Dice ancora la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Tutte le giunte precedenti - Pd e centrodestra - hanno portato avanti un unico gassificatore a Malagrotta di proprietà di un unico privato", ha aggiunto.



"Dire che Muraro era in gestione Ama è esagerato" - "Io so che l'assessore Muraro è stata consulente di Ama e per una parte precise: validare le procedure di attribuzione dei codici dei rifiuti. Non è un ruolo operativo. Dire che l'assessore Muraro aveva un ruolo nella gestione di Ama a me pare esagerato. Al momento la sua posizione è sub iudice e nel momento in cui avremo la possibilità di verificare le eventuali responsabilità dell'assessore nella vicenda, vedremo". Prosegue la Raggi nel corso dell'audizione in Commissione Antimafia. E aggiunge: - "Muraro è a conoscenza della macchina Ama: sa infilare la chiave nel quadro e sa dove far andare la macchina. La sua visione è la nostra. Questa visione e la conoscenza di Ama da parte della Muraro è quello che ci ha fatto scegliere Muraro".



Malavita e mafia si annidano nell'indifferenziata - "La malavita e la mafia, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, si annidano soprattutto o nell'indifferenziato. L'amministrazione sta agendo in discontinuità insieme all'assessore Muraro. Vogliamo eliminare i privati dal ciclo dei rifiuti, far sì che Ama diventi proprietaria degli impianti", ha detto ancora Virginia Raggi.



Grillo: "Con Raggi una bella squadra, mi ha aperto il cuore" - "Abbiamo parlato con i consiglieri del M5s, che sono il cuore del Movimento, la parte politica. C'era un'atmosfera straordinaria, bellissima. C'e una bella squadra e questo mi ha fatto veramente aprire il cuore". E' quanto ha dichiarato il leader pentastellato Beppe Grillo al termine dell'incontro con la Raggi in Campidoglio.