Francesco visita a sorpresa un campo rom prima di recarsi alla chiesa di Pietralata

22:25 - Arrivando nel quartiere romano di Pietralata, prima di raggiungere la parrocchia di San Michele Arcangelo, papa Francesco ha deciso a sorpresa una sosta in un campo nomadi, che si trova a 300 metri dalla chiesa. "E' stato un momento molto bello, molto commovente", hanno detto gli uomini della vigilanza del Pontefice ai giornalisti. Bergoglio, che era accompagnato dal monsignor Aristide Sana, è stato accolto con giubilo.

Francesco ha incontrato tra l'altro un gruppo comprendente anche dei latino-americani e ha recitato con loro il Padre Nostro in spagnolo; alla fine ha dato loro la sua benedizione.



Agli scout: "Non vai a messa? Sei uno scemo" - "Ricevere Gesù ci dà forza. C'è chi dice: 'ma io non vado a messa perché sono stanco'. Io dico: 'sei uno scemo! Perché sei tu che perdi, perché se vai a messa ricevi Gesù e sei più forte per lottare nella vita", ha affermato Francesco incontrando un gruppo di scout davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo.



"Bambini se volete la pace, perché litigate?" - "Voi dove volete stare? Nella pace. E allora perché litigate tra voi? Se voi avete nel cuore la gelosia contro gli altri è l'inizio della guerra. Le gelosie non sono di Dio". Così il Papa dialogando con alcuni bambini della parrocchia. Rispondendo ad alcune domande dei bambini Bergoglio ha parlato di guerra ("una parola brutta, perché nelle guerre si uccide tanta gente, cade una bomba e muoiono tutti") e del "padre delle guerre, il diavolo". Che è anche il padre "dell'odio, delle bugie, delle menzogne, perché non vuole l'unità. Dio invece - ha detto Francesco - vuole l'unità, per Dio siamo tutti fratelli, è autore dell'unità e dell'amore".



"Il diavolo - ha aggiunto Bergoglio - ti spinge a cercare qualcosa che non è tuo, comincia tutto con l'invidia, la gelosia. Un paese vuol prendere un altro paese e fa la guerra, ammazza tanta gente, la gente fugge e vive per strada. Nel mondo ci sono tante guerre perché c'è odio e chi semina odio? Il diavolo". "Quando voi sentite nel cuore odio, gelosia, invidia - ha spiegato ai bambini- state attenti perché viene dal diavolo; quando sentite la pace, viene da Dio. Chi lavora nel nostro cuore perche' sentiamo le cose belle? Lo Spirito Santo. Non sento una colomba, ma sento che mi fa sentire Gesù". Bergoglio ha poi invitato tutti a pregare "nella Madonna sempre, per la pace e per non cadere nelle guerre. Pregate anche per me", ha concluso.