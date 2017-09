Forza Nuova, Raggi: "Marcia su Roma non si deve ripetere"

"La Marcia su Roma non può e non deve ripetersi". Lo scrive in un tweet il sindaco della Capitale , Virginia Raggi , intervenendo sulla manifestazione che Forza Nuova ha convocato per il 28 ottobre, nel 95esimo anniversario di quella di Benito Mussolini . Intanto il questore di Roma, Guido Marino , ha vietato la "passeggiata per la sicurezza" annunciata da Forza Nuova per venerdì nelle strade del quartiere Tiburtino III, alla periferia della Capitale.

Dopo il manifesto d'epoca contro gli stupri degli africani ai danni delle donne bianche, Forza Nuova aveva lanciato sui social l'iniziativa della "marcia dei patrioti" in programma il 28 ottobre a Roma, a 95 anni da quella di Benito Mussolini. Il sindaco Raggi ha espresso su Twitter tutto il suo disappunto per la manifestazione. A nulla sono servite le rassicurazioni di Roberto Fiore, leader di Fn, che aveva replicato alle critiche negando il carattere "filofascista" della marcia, organizzata per fini "patriottici".



Nel frattempo il questore di Roma, Guido Marino, ha vietato anche la "passeggiata per la sicurezza" organizzata da Fn venerdì sera al Tiburtino III, il quartiere dove alcuni giorni fa un eritreo è stato accoltellato da un'italiana durante una lite accanto a un centro di accoglienza per migranti della Croce Rossa. "Motivi di ordine pubblico e concomitanza di altri eventi", ha spiegato la questura. Secondo quanto si è appreso, per la manifestazione non è stato presentato formalmente preavviso in questura.