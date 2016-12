Fiumicino, nuovo rogo vicino piste

Non sembra trovare pace la situazione a Fiumicino. Un altro incendio ha interessato, poco dopo le 17, una zona, esterna all'aeroporto, ma non distante dalla testata nord della pista 3, nella zona di Maccarese. La zona si trova a circa 5 chilometri in linea d'aria dall'area della pineta di Focene, andata in fiamme. Il rogo di sterpaglie e materiale di risulta, è stato domato dai vigili del fuoco in 20 minuti.