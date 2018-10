Fiumicino, il viadotto Astral verso la demolizione

Sos per il viadotto Astral di via dell'Aeroporto di Fiumicino, realizzato negli anni '60. "Siamo in stato di allerta: sono emerse fragilità su un tratto di 650 metri dalla rampa di accesso", ha spiegato il sindaco Esterino Montino. "Probabilmente questo tratto, per una lunga assenza di manutenzione, dovrà essere demolito e ricostruito. Stiamo già pensando alla viabilità locale urgente ed alternativa", ha aggiunto.