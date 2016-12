Fiumicino, guasto tecnico per un aereo della compagnia Iberia: spinto a mano dai lavoratori

Un aereo Iberia diretto a Vigo, in Spagna, a causa di un guasto tecnico ha riportato un ritardo di 90 minuti. E' successo il 17 luglio a Fiumicino dove ormai ritardi ed episodi del generale sono la normalità. Lo denuncia un dipendente che ha filmato questo particolare caso in cui i lavoratori dell'Aviapartner, società di handling, dopo aver caricato le stive, sono stati costretti a spingere in pista il velivolo, con a bordo i passeggeri.

"Il problema? Semplice: non si sapeva come spingere sulla pista il velivolo. E allora, che si fa? Con tutti i passeggeri a bordo e dopo aver caricato le stive circa 10-15 operatori della società Aviapartner, colosso mondiale dell'handling aeroportuale, sono stati costretti a spingere l'aereo sulla pista sotto gli occhi della torre di controllo di Enac/Enav e di Adr, gestore aeroportuale che, con le sue vetture gialle del Sar, ha bloccato la viabilità per permettere la manovra: tutto questo con sullo sfondo il nuovo terminal in costruzione costato miliardi di euro e in fase di completamento", spiega P.R. a OstiaTv. "Purtroppo questo è solo uno, forse il più divertente, dei tanti episodi che accadono nella giungla in cui si è trasformato negli ultimi anni l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino", conclude. Il volo, che era previsto alle 15.10, è partito dopo le 16.30.