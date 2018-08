Fiumicino, Gdf sequestra pasticche ecstasy nascoste in latte neonati

La guardia di finanza di Roma e il personale dell'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato all'aeroporto di Fiumicino oltre 12mila pasticche di ecstasy. Lo stupefacente, per un peso superiore ai 6 chili, era nascosto all'interno di cinque confezioni di latte artificiale in polvere per neonati. Sul mercato, l'ecstasy avrebbe fruttato ricavi per oltre mezzo milione di euro.