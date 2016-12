Fiumicino, Enac: 80% operatività

Quattro giorni dopo l'incendio che ha devastato il Terminal 3, all'aeroporto di Fiumicino continuano i disagi, anche se la situazione è in progressivo miglioramento. "C'è una formale riduzione dei voli del 40%, ma, tra l'impegno dell'Enav che ha aumentato i voli, e il fatto che ci siano stati aerei più grandi per i voli europei ed intercontinentali, in realtà siamo già oltre l'80% di funzionamento", conferma il presidente dell'Enac, Vito Riggio.