Fiumicino, altro rogo nei dintorni

Un altro rogo è scoppiato nelle campagne di Fiumicino: si tratta del terzo in quattro giorni, anche se questa volta è ad alcuni chilometri di distanza dall'aeroporto, messo in seria difficoltà da un incendio il 29 luglio. Vigili del fuoco e squadre della Protezione civile sono intervenuti per spegnere le fiamme, divampate in un terreno privato della zona Isola Sacra. Interessata un'aerea vicino a un supermercato, un deposito e alcune case.