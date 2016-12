Fiumicino, algerini forzano il portellone dell'aereo e fuggono

Tre cittadini algerini per i quali era scattato il provvedimento di respingimento sono riusciti a fuggire mentre erano a bordo di un aereo in partenza da Fiumicino e diretto a Istanbul. I tre sono riusciti a forzare il portellone di emergenza, mentre il velivolo era già in movimento. Gli algerini si trovavano a bordo del volo i linea con altri diciotto connazionali che dovevano essere rimpatriati e altri passeggeri.