Fisco, Raoul Bova condannato a un anno e sei mesi

Raoul Bova è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, con i benefici della sospensione e della non menzione, per reati fiscali. L'accusa aveva chiesto per l'attore una condanna a un anno per "dichiarazione fraudolenta mediante artifici" per il trasferimento di alcuni costi alla società che gestisce la sua immagine, pagando un'aliquota Iva più bassa con una conseguente evasione di quasi 700mila euro tra il 2005 e il 2011.