Fisco, indagata a Roma Ilaria D'Amico: avrebbe evaso l'Irpef per 400mila euro

La giornalista Ilaria D'Amico è indagata a Roma per violazione della legge tributaria. Secondo i pm della Capitale, l'attuale compagna del portiere della Juventus Gigi Buffon avrebbe evaso l'Irpef tra il 2009 e il 2011 per circa 400mila euro. Il procedimento, avviato a Milano a ottobre, è giunto a Roma per competenza.