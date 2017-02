Finisce l'era dei manicomi criminali, centri chiusi in tutta Italia

Per il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, si tratta di "una giornata storica". Con le dimissioni, infatti, degli ultimi cinque pazienti dall'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, si chiude un'era: tutti i manicomi criminali presenti in Italia sono stati chiusi. Al loro posto, spiega il ministro, si attiveranno le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza.