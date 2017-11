Fiamme in un villino alla periferia nord di Roma, un morto

Fiamme nella notte in un villino rurale alla Giustiniana, nella periferia nord di Roma. Nel rogo è deceduto un uomo di 70 anni. Stando a quanto emerso, in casa c'erano anche la moglie della vittima e un ospite, che sono riusciti a mettersi in salvo: sembra che la vittima avesse difficoltà di deambulazione e si dovesse aiutare con un bastone. Ancora da accertare le cause del rogo, divampato intorno alle 3.30 della notte.