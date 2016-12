Fiamme in un bed and breakfast nel centro di Roma, tre feriti

Un incendio è scoppiato nella notte in un bed and breakfast nel centro di Roma, nei pressi di piazza della Repubblica. E' accaduto intorno alle 4.30. Le fiamme si sono sviluppate in una stanza al terzo piano del palazzo e il fumo ha invaso l'edificio. Al momento si registrano tre feriti trasportati in ospedale. Da chiarire le cause del rogo.