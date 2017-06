Fiamme in supermercato a Roma: rogo divampato dopo un furto

Incendio nella notte in un supermercato di via Giorgio Pallavicino, nel quartiere Portuense a Roma. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme divampate all'interno della struttura. Secondo la polizia, il rogo si è sviluppato dopo un furto, probabilmente appiccato dagli stessi ladri. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro.