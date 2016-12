Fiamme in appartamento,muore 85enne

01:35 - Un'anziana di 85 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento alla periferia di Roma. Le fiamme sarebbero partite dal comò della sua camera. All'arrivo dei pompieri in via Cesare Badiali, in zona Serpentara, la donna era già morta sul letto, presumibilmente intossicata dal fumo. Ancora da accertare le cause dell'incendio, ma non si esclude che sia partito da un cero votivo o una sigaretta dimenticata accesa.