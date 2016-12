Fiaccolata per Giulio Regeni in varie città, i genitori: chiediamo sempre più forte la verità

Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 1 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 2 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 3 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 4 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 5 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 6 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 7 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 8 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 9 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 10 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 11 di 37 Ansa Ansa Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 12 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 13 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 14 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 15 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 16 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 17 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 18 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 19 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 20 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 21 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 22 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 23 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 24 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 25 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 26 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 27 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 28 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 29 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 30 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 31 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 32 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 33 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 34 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 35 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 36 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni 37 di 37 LaPresse LaPresse Roma, fiaccole al Pantheon per ricordare Giulio Regeni leggi dopo slideshow ingrandisci

"Grazie a tutti coloro che hanno organizzato la fiaccolata e a tutti coloro che sono lì in piazza a Roma - ha detto la madre -. Anche noi abbiamo acceso delle piccole fiaccole. Sempre e ancora giallo per lui". "Ad oggi non sappiamo ancora perché Giulio sia stato ucciso. Da parte delle autorità egiziane non c'è stata affatto la collaborazione promessa, negandoci di accedere agli atti del fascicolo e ottenere il traffico delle celle telefoniche", aggiungono i genitori.



"Avevamo chiesto anche se è vero che esistano due fascicoli aperti su Giulio, ma neanche a questa domanda abbiamo ottenuto risposta. Siamo preoccupati per tutti coloro che cercano di aiutarci in Egitto, perché stanno mettendo a rischio la loro libertà e la loro incolumità. Invitiamo le autorità ad una risposta, non si tratta di una questione di tempo ma di solidarietà umana. In caso di risposte mancate aumenteremo le pressioni per ottenerle".



La fiaccolata di Amnesty - "Con questa manifestazione vogliamo ridare luce alla campagna per Giulio Regeni che purtroppo non ha ancora ottenuto alcun risultato. Il governo italiano non dimentichi Giulio". Queste le parole del presidente di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, durante il sit-in in ricordo di Giulio Regeni al Pantheon, a sei mesi dalla scomparsa del ricercatore italiano al Cairo. "Chiediamo ai due governi di fare il massimo - continua -. A quello egiziano di dire la verità e a quello italiano di pretenderla".



A Milano scritta sul Pirellone "Verità x Regeni" - Palazzo Pirelli a Milano da stasera sarà illuminato con la scritta "Verità x Regeni", come annunciato dal Consiglio regionale della Lombardia in una nota. "La nostra è una testimonianza per dire che non abbiamo dimenticato Giulio Regeni e che per onorare la sua memoria ci uniamo alla voce dei tanti che chiedono chiarezza su questa vicenda, anche alla luce degli ultimi elementi emersi dall'inchiesta", ha affermato il presidente dell'assemblea regionale Raffaele Cattaneo, che ha presieduto la riunione dell'ufficio di presidenza in cui e' stato dato il via libera all'iniziativa.