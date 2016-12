Ferisce compagno figlia:domiciliari

Fabiola Moretti, ex donna del boss della Banda della Magliana Danilo Abbruciati e amica intima di Renatino De Pedis, ha ottenuto i domiciliari dopo essere stata arrestata lunedì a Pomezia per aver accoltellato il fidanzato della figlia 23enne. Stessa misura cautelare è stata disposta dal giudice per il figlio Ilary Mazza, 28 anni. La donna (che era già ai domiciliari) e il figlio sono accusati di tentato omicidio in concorso.