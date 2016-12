Fece il bagno nel lago dopo pranzo e morì per una congestione: a processo i genitori

A nulla servì la disperata corsa verso il Policlino Gemelli di Roma, a bordo dell'eliambulanza, per la ragazzina che aveva rischiato l'annegamento per essersi immersa nel Lago del Salto, in località Borgo San Pietro di Petrella Salto, in provincia di Rieti, dopo aver pranzato.



I genitori, che stando alle dichiarazioni dell'altra figlia, dormivano, non potettero intervenire in tempo, né c'era in spiaggia l'assistenza dei bagnini.