Farmaci illeciti a bovini,blitz Nas

08:11 - I carabinieri dei Nas hanno stroncato un traffico di farmaci veterinari illeciti somministrati ai bovini per aumentare la produzione di latte. I militari hanno effettuato 48 perquisizioni in nove province italiane (Cremona, Mantova, Bergamo, Verona, Brescia, Parma, Piacenza, Rovigo e Ragusa), 31 dei quali in allevamenti intensivi che ospitano 15-20mila capi di bestiame da latte. Sette le persone indagate, mentre un veterinario è stato fermato.