Falsi incidenti per truffare le assicurazioni: arrestati 6 medici

Sei medici e due avvocati sono stati arrestati dai carabinieri di Roma con l'accusa di aver creato incidenti "fantasma" per ottenere indebiti risarcimenti dalle compagnie assicurative. Sono almeno 21 i sinistri inscenati, tra il 2013 e il 2015, presentando richieste di risarcimento per oltre 500mila euro, in gran parte già erogate dalle assicurazioni. Altri 3 medici sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.